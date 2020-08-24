«إيفولفن وومن» ينضم لمجتمع أعمال «دبي للسلع»

أعلن «إيفولفن وومن»، وهو مشروع اجتماعي يُعنى بتمكين المنظمات التي تقوم بتطوير مهارات السيدات غير العاملات في المناطق الريفية، عن إبرام اتفاقية شراكة مُدتها عامان مع «مركز دبي للسلع المتعددة»؛ سينال بموجبها أحدث ترخيص لمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات وينضم إلى مجتمع أعمال المنطقة الحرة الرائدة على المستوى العالمي.

وتنصّ اتفاقية الشراكة على تأسيس مساحة مكتبية خاصة بمشروع «إيفولفن وومن» بجوار المقر الرئيسي لـ«مركز دبي للسلع المتعددة» في «برج الماس» في منطقة «أبراج بحيرات جميرا» النابضة بالحياة، بالإضافة إلى مشاركة المركز بتقديم الدعم لبرنامج «إيفولفن وومن» لتوجيه وإرشاد السيدات.

ويركز مشروع «إيفولفن» من خلال شراكته مع حُكومات متعددة في البلدان النامية على تحديد مجالات الأعمال التي تُسجل معدلات مُرتفعة لبطالة الكوادر النسائية، الناجمة عن الصعوبات الكبيرة التي تحول دون مواصلة السيدات لتنمية مهاراتهن المهنية والاستفادة من فرص العمل بدوام كامل. كما يتعاون المشروع بشكل وثيق مع شركات القطاع الخاص في الإمارات، من منطلق مكانته كحاضنة شاملة تمكّن السيدات من مواصلة التطور المهني وتعزز مهاراتهنّ في قطاع الضيافة، عبر مُساعدتهنّ في التقدّم للوظائف المناسبة، وإطلاق مشاريعهنّ التجارية الخاصة في أوطانهنّ.

وقالت آسيا ريشيو، مؤسِّسة مشروع «إيفولفن وومن»: «نشعر بسعادة بالغة لشراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة والحصول على الرخصة الخاصة بمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات من هذه المنطقة الحرة الرائدة على المستوى العالمي. واخترنا التعاون مع المركز باعتباره الشريك الموثوق الذي يجسد مثالاً يُحتذى به عن الدور متزايد الأهمية للمناطق الحرة في دعم المشاريع والشركات ذات الأثر الإيجابي في المجتمع؛ ونتطلع قُدماً إلى تسخير جهودنا الجماعية المؤثرة لتعزيز التطور المهني للمرأة».

وبدورها، قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «مركز دبي للسلع المتعددة»: «تلعب المؤسسات المعنية بمعالجة قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات دوراً متزايد الأهمية في المجتمعات اليوم؛ ولاشك أن مركز دبي للسلع المتعددة يحظى بمكانة متميزة تؤهله لدعم ومساندة تلك المؤسسات. ويسعدنا الترحيب بانضمام مشروع إيفولفن وومن إلى مجتمع أعمال المركز كعضو متخصص بمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات».

ومن جانبه، قال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لـ«مركز دبي للسلع المتعددة»: «نُرحب بانضمام مشروع إيفولفن وومن إلى مجتمع أعمال مركز دبي للسلع المُتعددة بعد حصوله على أحدث ترخيص لمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات. وكجزء من مسؤوليتنا، نسعى جاهدين لإحداث فرق إيجابي في المجتمع، ونأمل من خلال انضمام المزيد من الأعضاء المختصين بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، أن نجعل مجتمعنا أكثر جاذبية للعيش والعمل والازدهار خلال مشوارنا لتحقيق هذه الهدف».

ويتيح برنامج «إيفولفن وومن» لإرشاد وتوجيه السيدات، والذي سينطلق فعلياً بحلول شهر سبتمبر 2020، الفرصة أمام المشاركات للحصول على التوجيه والدعم اللازمين لتحسين مهاراتهنّ، استناداً إلى أداة خاصة بتقييم القدرات الشخصية وتحليل احتياجات التطوير. وسيحرص موجهو البرنامج على اقتراح التدريبات الكافية وحشد الموارد اللازمة من خلال منصة التوجيه الإلكترونية التابعة لمشروع إيفولفن وومن.