«آي إي سي» و«الثريا» تطلقان مجموعة التدخل السريع المحمولة

قدمت «آي إي سي تيليكوم» العالمية المتخصصة في الاتصالات اللاسلكية، بالتعاون مع شركة «الثريا»، مزود خدمة الأقمار الصناعية المتنقلة، مجموعة «ار دي كي» لأدوات التدخل السريع المحمولة والتي تم تصميمها خصيصاً لتزويد فرق الاستجابة الإنسانية بخدمات اتصال موثوقة خلال فترة انتشار «كوفيد-19»، وكذلك لدعم جهود الإغاثة في حالات الطوارئ والكوارث حتى في المناطق النائية.

وفي ظل وجود أكثر من 126 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية على مستوى العالم، من بينهم 70 مليون نازح تركوا أوطانهم قسراً، تواصل الحكومات والمجتمع الدولي تأكيدها أهمية الاستجابة الطبية والإنسانية في الوقت المناسب. وفي هذا السياق، تعمل مجموعة أدوات التدخل السريع المحمولة الجديدة على تمكين العاملين في الخطوط الأمامية من الاستجابة الفورية والفعالة للتخفيف من الآثار الثانوية للجائحة.

وقال نبيل بن سوسيه، المدير العام لشركة «آي إي سي» في الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة: «في ظل الظروف الراهنة التي خلفتها جائحة فيروس «كورونا»، ظهرت بشدة الأهمية البالغة للتواصل في الوقت المناسب. وتجدر الإشارة إلى أن تقنيات الأقمار الصناعية لها دور مهم في مراقبة وإدارة الوضع في البيئات الصعبة. واستجابةً للظروف الراهنة، توفر مجموعة حلول أدوات التدخل السريع المحمولة الجديدة خدمة اتصالات عالية السرعة، وهي الخدمة الفريدة التي كانت قاصرة سابقاً على مستخدمي محطات (VSAT ) ذات المداخل الصغيرة فقط. هذا ويمكن تركيب أدوات التدخل السريع المحمولة بكل سهولة في فترة زمنية قصيرة دون الحاجة إلى وجود فني في الموقع، مما يمنح البعثات الإنسانية المتنقلة إمكانية الاتصال الموثوق لتلقي الاستجابة الفورية».

وتعد مجموعة أدوات التدخل السريع المحمولة قفزة تقنية هائلة مدعومة بمحطات الثريا للنطاق العريض ونظام إدارة شبكة بوابة الإغاثة الوحيدة المدمجة من آي إي سي تيليكوم. كما يوفر الحل الجديد تجربة شاملة للبعثات الميدانية تشبه تجربة المحطات ذات الفتحات الصغيرة (VSAT ) بغض النظر عن المكان.

وقد تم تجهيز أدوات التدخل السريع المحمولة بأدوات تمكن من خفض حجم البيانات المتداولة وحماية المستخدمين من الاستعمالات غير المرغوب فيها، مما يوفر تجربة مستخدم متميزة تصل إلى +2 ميجابايت في الثانية، ويسمح بالاستفادة الكاملة من تقنية الرقمنة في مجالات مثل عقد مؤتمرات الفيديو، الصيانة والاستشارات الطبية عن بُعد، وتحقيق المزيد من الاتصالات بكل سهولة ويسر أثناء القيام بالمهام الإنسانية المهمة.

وتماشياً مع إدراك الحاجة إلى التحكم بميزانيات الاتصالات، تم وضع تقليص التكلفة في الاعتبار عند تطوير مجموعة حلول مجموعة التدخل السريع، والتي توفر تحولاً سلساً إلى خدمات الجيل الرابع في المناطق ذات تغطية النظام الموحد للاتصالات المتنقلة (جي إس إم). كما يمكن مراقبة التحكم في الاستهلاك وحالة الشبكة في جميع الأوقات عبر لوحات المعلومات الرقمية، بما في ذلك: توفير تحكم إداري كامل على لوحة معلومات الإدارة المركزية لقسم تكنولوجيا المعلومات في المقر الرئيسي، ولوحة معلومات محلية مع إمكانية وصول محدود لها من قبل رئيس العمليات في الموقع.