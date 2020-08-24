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وزير الصحة الأردني: نتجه جدياً لفتح المطار أمام مواطنينا من الإمارات باعتبارها «خضراء»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر وزير، الأحد، إن الأردن يتجه إلى إعادة فتح المطار للرحلات الدولية المنتظمة ضمن شروط صحية هي الأقسى عالمياً، وذلك في ظل استمرار تصاعد عدد الإصابات المسجلة عالمياً بفيروس المستجد.

وأشار جابر، إلى أن بلاده تفكر جدياً بجلب الأردنيين من الإمارات باعتبارها دولة خضراء.

وأوضح وزير الصحة الأردني، في تصريحات لبرنامج «صوت المملكة» المذاع على قناة المملكة المحلية: لا قرار واضحاً وصريحاً، ولكن الأمور على الأغلب تسير باتجاه فتح المطار ضمن شروط صحية هي الأقسى عالمياً، مضيفاً: القادمون للأردن سيخضعون للحجر الصحي 14 يوماً، إذا كانوا عائدين من دولة تصنفها المملكة في القائمة الحمراء.

وتابع قائلاً: المسافرين القادمين من دولة صفراء سيخضعون للحجر 7 أيام، أما العائدين من دولة خضراء سيدخلون مباشرة، موضحاً: سيبقى مطلبنا فحص كورونا قبل السفر للأردن، وسيتم فحص الشخص في المطار.

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