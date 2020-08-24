شروط صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم إلى العراق

© AFP 2020 / JIM WATSON

وصف كوجر، اللقاء الذي أجراءه رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أثناء زيارته إلى واشنطن، مع مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بالمهم جدا للدولة العراقية.

وأوضح أن الجلسة التي عقدت بين الكاظمي وصندوق النقد الدولي مهمة جدا، بشكل عام لأنه عندما يكون هناك تعامل مباشر من مؤسسات كهذه والبنك الدولي، يعني أن الوضع مستقر، ما يدفع هذه المؤسسات إلى تشجيع الدول التي لها علاقات بها لدعم العراق بمشاريع أو قروض أو استثمارات أو مشاريع خيرية مثل التبرعات.

ويقول كوجر، إننا نأمل أن يكون الكاظمي قد استطاع إقناع هذه المؤسسات في دعم العراق والحصول على مشاريع بنى تحتية منها، منوها إلى أن صندوق النقد الدولي أعلن قبل فترة أنه مستعد لدعم العراق بمبلغ حوالي 2.2 مليار دولار.

وتدارك كوجر، لكن حتى الآن لم يتم تحديد المبلغ المالي من صندوق النقد الدولي لدعم العراق.

وكشف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، عن شرطين لصندوق النقد الدولي لدعم العراق، وهما:

الأول أن تذهب تلك الأموال إلى مشاريع بنى تحتية، وليس إلى الرواتب والموازنة التشغيلية، والثاني أن تكون الأجواء مناسبة لإنشاء تلك المشاريع "بمعنى توفير بيئة أمنية واستثمارية مناسبة".

Advertisements

وأجرى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بمقر إقامته في واشنطن، الأربعاء الماضي، 19 آب/أغسطس الجاري، مباحثات مع مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، والوفد المرافق لها.

وأكد الكاظمي في بيان صادر عن مكتبه، اطلت عليه "سبوتنيك"، أن العراق يتطلع إلى العمل مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة على استعداد لتذليل كل العقبات التي تواجه عمل صندوق النقد الدولي في العراق.

وبحث الكاظمي مع الوفد، إمكانية عقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، لدعم الاقتصاد العراقي، وتقليل حجم اعتماده على النفط، من خلال تأهيل القطاعات الأخرى وجعلها منافسة للقطاع النفطي بالشكل الذي يمكن عن طريقها امتصاص البطالة في البلاد.

من جهتها أكدت جورجيفا أنهم مؤمنون بالشراكة مع العراق، وأهمية وقوف المؤسسات الاقتصادية الدولية معه، سواء كان صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.

واختتم رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، السبت الماضي، بعد لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين الكبار.