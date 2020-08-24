ضاحي خلفان يمتدح 5 زعماء عرب: قادة مهارات وليس شعارات

وغرد خلفان عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أمس الأحد: "نحن شهدنا قادة عرب كانوا قادة شعارات...اليوم نرى قادة عرب قادة مهارات".

وتابع في تغريدة أخرى أن أولهما حاكم إمارة دبي الخليجية، الشيخ محمد بن راشد، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وأمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

ويواصل الفريق ضاحي خلفان تميم عبر حسابه على موقع "تويتر"، دفاعه عن تطبيع بلاده الإمارات العربية المتحدة مع إسرائيل، في اتفاقية أعلن عنها مؤخرا.

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وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أكد رفضه لاستخدام القضية الفلسطينية كذريعة للتطبيع مع إسرائيل، مشددا على أنه ليس من حق الإمارات أو أي دولة عربية تقيم علاقات بإسرائيل أن تتحدث باسم الشعب الفلسطيني.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد يوم الخميس 13 أغسطس/آب الجاري، التوصل لاتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

وأعلن ترامب تفاصيل الاتفاق في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، قبل أن يخرج بمؤتمر صحفي، قال فيه: "قبل بضع لحظات تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وتوصلنا إلى اتفاق سلام تاريخي، اعتقد الكثيرون أنه مستحيل".

وتابع: "بموجب الاتفاق ستكون العلاقات طبيعية بين البلدين وسيتبادلان السفارات والسفراء... هذه لحظة تاريخية تدعم اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل وتجمع شريكين قادرين على إحداث الفارق".