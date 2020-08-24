إدانة أممية لاستخدام قوات تابعة للوفاق القوة المفرطة ضد متظاهرين سلميين في طرابلس

وقالت البعثة الأممية في بيان منشور عبر صفحته على موقع "تويتر": "حق التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو أحد حقوق الإنسان الأساسية، ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

​وتابعت البعثة: "تدعو البعثة إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن الموالين لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس يوم أمس الأحد، ما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين".

وأكملت: "ندين هذا التصرف تجاه التظاهرات السلمية، لأن سبب التظاهرات كان الشعور بالإحباط من استمرار الظروف المعيشية السيئة، وانقطاع الكهرباء والمياه وانعدام الخدمات في جميع أنحاء البلد".

Advertisements

وختمت: "في ظل إفقار الشعب الليبي والتهديد المستمر لاحتمال تجدد الصراع، تشدد البعثة على أنه حان الوقت لكي يضع القادة الليبيون خلافاتهم جانبا، وأن ينخرطوا في حوار سياسي شامل".