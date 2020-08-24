© REUTERS / Ismail Zitouny
وقالت السلطات في الشرق إنها ستسمح بتصدير المكثفات المخزونة في المستودعات للسماح باستمرار إنتاج الغاز الذي تحتاجه محطات الكهرباء المحلية، بعد أن تسبب نقص الإمدادات في انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي، وفقا لـ "رويترز".
وقالت مؤسسة النفط إن شحنة المكثفات ستسمح باستمرار إنتاج الغاز بمعدل يبلغ 160 مليون قدم مكعبة يوميا.
لكن سيظل ثمة نقص بحوالي 90 مليون قدم مكعبة يوميا نتيجة لإغلاق المنشآت النفطية وعجز في تمويل واردات الوقود، حسبما ذكرت المؤسسة.
كانت هذه تفاصيل خبر ناقلة تصل ميناء البريقة الليبي لتحميل 30 ألف طن من المكثفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.