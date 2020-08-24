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ناقلة تصل ميناء البريقة الليبي لتحميل 30 ألف طن من المكثفات

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© REUTERS / Ismail Zitouny

ويخضع البريقة وغيره من موانئ الشرق لحصار منذ يناير/ كانون الثاني تفرضه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) وحلفاؤها في إطار صراع أوسع نطاقا وخلاف على توزيع إيرادات النفط.

وقالت السلطات في الشرق إنها ستسمح بتصدير المكثفات المخزونة في المستودعات للسماح باستمرار إنتاج الغاز الذي تحتاجه محطات الكهرباء المحلية، بعد أن تسبب نقص الإمدادات في انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي، وفقا لـ "رويترز".

وقالت مؤسسة النفط إن شحنة المكثفات ستسمح باستمرار إنتاج الغاز بمعدل يبلغ 160 مليون قدم مكعبة يوميا.

لكن سيظل ثمة نقص بحوالي 90 مليون قدم مكعبة يوميا نتيجة لإغلاق المنشآت النفطية وعجز في تمويل واردات الوقود، حسبما ذكرت المؤسسة.

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