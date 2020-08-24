محاولات أمريكية حثيثة لإحياء تنظيم "داعش" في ريف الرقة

وأوضح مصدر ميداني لـ "سبوتنيك" أن مسلحين ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي حاولوا تنفيذ كمين بدورية تابعة للجيش، حيث هاجم المسلحون سيارة تقل عددا من عناصر الجيش في منطقة الرصافة، لينتقل المشهد إلى اشتباكات عنيفة بعد استقدام الجيش تعزيزات له من النقاط القريبة في المنطقة، وبين المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 20 مسلحا في صفوف التنظيم، فيما ارتقى عنصر من الجيش وأصيب اثنان آخران.
© Sputnik . Mohammad Damour
وكشف المصدر خلال حديثه لـ "سبوتنيك" أن الطيران الحربي السوري دمر خلال الأسبوع الماضي عدة آليات تابعة لتنظيم "داعش"، كانت قادمة من منطقة التنف باتجاه بادية حماة والرقة.
يشار إلى أن المنطقة الغربية والغربية الجنوبية من محافظة دير الزور والجهة الشرقية الجنوبية من محافظة الرقة شرقي سوريا وبادية حمص، مفتوحة على صحراء وبادية منطقة التنف على الحدود (السورية- الأردنية) التي تتموضع فيها قاعدة غير شرعية للجيش الأمريكي، حيث تنشط فيها فلول تنظيم "داعش" الإرهابي بشكل كبير.
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