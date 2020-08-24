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وأكد أن "الوزير الشيباني محط ترحيب ورعاية واهتمام في الأردن، وله كامل الحرية في تلقي العلاج في المملكة أو العودة للعراق الشقيق".
وأوضح المسؤول الأردني أن "وزير الاقتصاد الأردني المهندس مثنى غرايبة استقبل الشيباني في المطار لدى وصوله للمملكة، ملتزما باجراءات التباعد والوقاية"، مؤكدا أن "الوزير الغرايبة يلتزم حاليا بالحجر المنزلي وبالعمل من المنزل كإجراء احترازي".
وكان وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيباني، قد وصل للأردن في زيارة رسمية يوم الجمعة الماضي، وأجري له فحص "كورونا" ضمن إجراءات البروتوكول الصحي المعمول به للوفود الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يعلن إصابة وزير عراقي موجود في عمان بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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