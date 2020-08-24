الأردن يعلن إصابة وزير عراقي موجود في عمان بفيروس "كورونا"

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وقال العضايلة، إن "نتائج فحص وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيباني بفيروس كورونا والتي أجريت له في الأردن إيجابية، ما تطلب تنفيذ الإجراءات الطبية المعمول بها حماية لصحة ضيف الأردن خلال تواجده في المملكة ضمن زيارة عمل رسمية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكد أن "الوزير الشيباني محط ترحيب ورعاية واهتمام في الأردن، وله كامل الحرية في تلقي العلاج في المملكة أو العودة للعراق الشقيق".

وأوضح المسؤول الأردني أن "وزير الاقتصاد الأردني المهندس مثنى غرايبة استقبل الشيباني في المطار لدى وصوله للمملكة، ملتزما باجراءات التباعد والوقاية"، مؤكدا أن "الوزير الغرايبة يلتزم حاليا بالحجر المنزلي وبالعمل من المنزل كإجراء احترازي".

وكان وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيباني، قد وصل للأردن في زيارة رسمية يوم الجمعة الماضي، وأجري له فحص "كورونا" ضمن إجراءات البروتوكول الصحي المعمول به للوفود الرسمية.