شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورنا فى الكويت تتخطى حاجز الـ 80 ألفا بعد تسجيل 432 حالة جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية فى إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الاثنين، تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالى الإصابات ، 80.960 حالة، مقابل شفاء 618 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 72.925 حالة، وتوفى 3 حالات ليصل إجمالي حالات الوفاة 518 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.
وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الاثنين، شفاء 618 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 72 ألفا و925 حالة.
وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال618 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأحد، شفاء 537 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 72 ألفا و307 حالات.
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