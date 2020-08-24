شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح.. "جوجل" تنفى حذف اسم فلسطين من خرائطها.. وتؤكد: لم نكن نستخدمه أصلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت متحدثة باسم شركة جوجل أنه ليس هناك أي تغييرات طرأت حديثاً على خرائط منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن اسم فلسطين لم يكن مستخدماً أصلاً على خدمة خرائط جوجل.

وأوضحت أن الادعاء بأن جوجل حذفت اسم فلسطين عن خرائطها ادعاء خاطئ، مشيرة إلى مقالين نشرا فى العام 2016، أحدهما فى موقع متخصص بالتكنولوجيا، والثانى فى صحيفة "لوموند" الفرنسية. فى كلا المقالين، تحدثت جوجل حينها عن غياب اسم فلسطين عن خرائطها.

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وكانت قد تناقلت مؤسسات إعلامية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى بلغات عدّة حول العالم خبراً عن حذف اسم فلسطين من خرائط جوجل، لكن اسم فلسطين لم يكن أصلاً موجوداً على هذه الخرائط، وفق القائمين على مجموعة جوجل.