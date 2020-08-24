شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية فى جنيف برعاية أممية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت في جنيف اليوم /الاثنين/ اجتماعات المجموعة المصغرة (مجموعة الصياغة) للجنة الدستورية السورية والتي تضم 45 مشاركا يمثلون الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدنى بالتساوي ويترأسها رئيسان مشتركان هما أحمد كزبرى مرشح الحكومة السورية وهادى البحرة مرشح المعارضة وبرعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسن. وستناقش المجموعة المصغرة ما يعرف بالأسس والمبادئ الوطنية، وذلك في إطار ولاية اللجنة والمعايير المرجعية وتستمر اجتماعاتها حتى نهاية الأسبوع الجاري.

واعتبر المبعوث الأممي الخاص لسوريا أن استئناف الاجتماعات خطوة مهمة باتجاه عملية سياسية وفق قرار مجلس الأمن 2254 وبما يبعث برسالة أمل إلى السوريين.

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