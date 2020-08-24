شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 572 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الإجمالى لـ 11009 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا تسجيل 572 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من أصل 2101 عينة . وأشار المركز - في بيانه وفقا لبوابة الوسط الليبية- اليوم الاثنين، إلى تسجيل 11 حالة وفاة متأثرة بإصابتها بالفيروس ، وتماثل 11 آخرين للشفاء.

وأوضح المركز أنه بذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 11.009 حالة، منها 9714 نشطة، و1096 حالة شفاء، و199 حالة وفاة، وذلك منذ بدء انتشار الفيروس في ليبيا مارس الماضي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا تسجل 572 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الإجمالى لـ 11009 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.