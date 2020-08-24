تقرير حقوقى يمنى يرصد مقتل وإصابة 47 مدنيا بنيران الحوثيين خلال شهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثق تقرير حقوقي يمنى مقتل وإصابة 47 مدنياً، ضمن 141 انتهاكاً ارتكبتها ميليشيا الحوثى الانقلابية ضد المدنيين خلال الفترة من 15 يوليو حتى 15 من أغسطس الجارى، وذكر التقرير الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الاثنين، بأن "فريقها الميداني وثق 26 حالة قتل، وإصابة 21 بينهم أطفال ونساء نتيجة القصف الذي يشنه الحوثيون على الأحياء السكنية إضافة إلى أعمال القنص والألغام". ورصد التقرير 27 حالة اعتداء قام بها مسلحو ميليشيا الحوثي بحق الأعيان المدنية.. كما سجل 49 حالة اختطاف وإخفاء قسري، إضافة إلى اختطاف 4 نساء، وعمليات تعذيب وإهانة طالت مختطفين في سجون الميليشيا الانقلابية.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي قامت بإنشاء 9 سجون سرية جديدة، غالبيتها في منازل المواطنين والمنشآت التعليمية، وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية.



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