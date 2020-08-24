شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن إصابة وزير الاتصالات العراقى بفيروس كورونا خلال زيارته للأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الاثنين، أن وزير الاتصالات العراقى أركان شهاب الشيبانى أصيب بفيروس كورونا، منوهة بأن فحص كورونا أجرى لوزير الاتصالات العراقى خلال وجوده فى الأردن ضمن زيارة عمل رسمية.

وفى وقت سابق، كشف وزير الصحة والبيئة العراقية حسن التميمي، عن أن نسبة الشفاء من فيروس "كورونا" المستجد في العراق بلغت 72 بالمائة.

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وأكد التميمي - في تصريح صحفي نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أنه لا يوجد دواء مخصص لفيروس "كورونا"، وجميع الأدوية الموجودة هي عبارة عن تجارب استخدمت في دول العالم، مرحبا في الوقت نفسه بأي شركة عراقية تنتج دواءً محليًا، وأن وزارة الصحة ستكون أول من يتعامل مع هذا الدواء، إذا كان من ضمن المواصفات العالمية.

وقال الوزير : "الوزارة أعطت الأولوية بالتلقيح من الوباء في حال توفره إلى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ 50 عامًا، والذين لديهم اعتلالات مرضية، وكذلك لكل منتسبي وزارة الصحة، والأجهزة الأمنية، أما المرحلة الثانية فيبدأ فيها توفير اللقاح إلى باقي الفئات".