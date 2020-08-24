شكرا لقرائتكم خبر عن أولى التجارب السريريه للقاح كورونا الصينى تنطلق فى المغرب الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق بالمغرب، ابتداء من الأسبوع المقبل، أولى التجارب السريرية للقاح الصينى على متطوعين محميين بترسانة قانونية كبيرة في هذا المجال، وقالت صحيفة "الأحداث" المغربية - فى عددها اليوم الاثنين - إنه من المنتظر أن يشارك في هذه التجارب السريرية ما بين 1000 و2000 متطوع ينتمون إلى فئات عمرية مختلفة.

وسيخضع المتطوعون لعدة تحاليل طبية لمعرفة حالتهم الصحية، وما إذا كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو سبق لهم أن أصيبوا بفيروس "كورونا"، قبل تعميم اللقاح على مختلف شرائح المجتمع.