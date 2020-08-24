شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات شرقى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى أربعة أشخاص مصرعهم بينهم ثلاثة أطفال وأصيب العشرات اليوم الاثنين، جراء الفيضانات والأحوال الجوية السيئة التي تضرب شرق موريتانيا، وذكرت لجنة الطوارئ الحكومية الموريتانية ،في بيان لها، أن طفلين شقيقين /طفل وطفلة/ غرقا في بركة مائية في ضواحي مدينة /النعمة/ الواقعة على 1300 كيلومتر شرق العاصمة نواكشوط ، كما أصيب العشرات بجروح بعد سقوط بعض أسقف مساكنهم، وسقف قسم مدرسي بسب الأمطار المصحوبة بالعواصف. وأضافت أن طفلا لقي مصرعه غرقا في بركة مياه، في ضواحي مدينة /تامشطك/، كما لقي شخص مصرعه وأصيب عدة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، بعد سقوط مسكنهم في منطقة الرقاني، بالإضافة إلى إصابة عدة أشخاص جراء الأمطار والعواصف في بلدية /الفلانية/.

وأشارت اللجنة إلى أن السيول والأمطار، قطعت طريق الأمل، في عدة محاور في ضواحي مدينة عيون العتروس الواقعة عى بعد 800 كيلومتر شرق العاصمة نواكشوط.

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