شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 4 حالات وفاة و 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة ، تسجيل 4 حالات وفاة و553 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 132 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وأضافت الوزيرة الكيلة في تصريح صحفي، نشرته صفحة الوزارة بفيس بوك، اليوم الاثنين، أن 4 وفيات سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وقد تم الإعلان عن إحداها في مدينة نابلس، في حين سجلت وفاة في مدينة القدس، إضافة لوفاة مواطنتين من بني نعيم 76 عاما والعيزرية 97 عاما متأثرتين بإصابتهما بالفيروس. وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (201)، محافظة نابلس (20)، محافظة بيت لحم (19) محافظة قلقيلية (33)، محافظة رام الله والبيرة (62)، محافظة أريحا والأغوار (21)، محافظة سلفيت (13)، ومحافظة القدس (184) بينها 42 في الضواحي. Advertisements وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (4)، محافظة نابلس (9)، محافظة قلقيلية (6)، محافظة طولكرم (8)، مدينة القدس (105). وأوضحت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي بلغت 63.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 36%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين. ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 28 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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