سوري يفجر نفسه شمالي لبنان عقب مداهمة أمنية

بيوت/ حسن درويش/ الخليج 365
أقدم شخص سوري، الإثنين، على تفجير نفسه بمحافظة عكار شمالي لبنان، عقب مداهمة أمنية لغرفة كان يتواجد بداخلها.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن قوة من شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي، داهمت غرفة سوري يدعى يوسف.خ (40 عاما) في منطقة العامرية.
وأضافت أن الشخص قام بمواجهة القوى الأمنية، ما اضطرها إلى التعامل معه بإطلاق النار، فقام بتفجير نفسه.
وذكرت أن المداهمة وقعت على خلفية "جريمة بلدة كفتون الكورة"، وأسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص نتيجة عمليات الدهم في العديد من مخيمات النازحين، في عكار شمالي لبنان.
وبعد منتصف ليل 22 آب/ أغسطس الحالي، أقدمت سيارة مجهولة على إطلاق النار في بلدة كفتون في الكورة (شمالي لبنان) أثناء مرورها في البلدة، مما أدّى إلى مقتل 3 أشخاص.
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