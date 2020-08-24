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نتنياهو وبومبيو يبحثان تطبيع دول عربية مع إسرائيل

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القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تطبيع دول عربية علاقتها مع تل أبيب بعد الإمارات.

وقال بومبيو ونتنياهو، في مؤتمر صحفي مشترك بعد لقاء استمر ساعتين في مكتب الأخير بالقدس، إنهما بحثا إمكانية توقيع دول عربية اتفاقيات مع إسرائيل إضافة إلى الملف الإيراني.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن بلاده "ستواصل الالتزام بالتفوق العسكري الإسرائيلي بالمنطقة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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