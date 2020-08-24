نتنياهو وبومبيو يبحثان تطبيع دول عربية مع إسرائيل

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تطبيع دول عربية علاقتها مع تل أبيب بعد الإمارات.

وقال بومبيو ونتنياهو، في مؤتمر صحفي مشترك بعد لقاء استمر ساعتين في مكتب الأخير بالقدس، إنهما بحثا إمكانية توقيع دول عربية اتفاقيات مع إسرائيل إضافة إلى الملف الإيراني.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن بلاده "ستواصل الالتزام بالتفوق العسكري الإسرائيلي بالمنطقة".

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