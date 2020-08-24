3 قتلى من "الشباب" بعمليات تمشيط للجيش جنوبي الصومال

مقديشو/ نور جيدي/ الخليج 365

قُتل 3 مسلحين من حركة "الشباب" الصومالية، الإثنين، خلال عمليات تمشيط للجيش في إقليم شبيلي الوسطى، جنوبي البلاد.

وقال قائد "فرقة 16"، العقيد إسماعيل عبد المالك، في تصريحات لإذاعة "صوت الجيش"، إن "القوات الأمنية شرعت صباح الإثنين، بعمليات تفتيش وتمشيط في مدينة جوهر بإقليم شبيلي الوسطى".

وأضاف عبد المالك، أنه خلال عمليات التمشيط تمكنت قوات الأمن من قتل 3 من مسلحي "الشباب" كانوا في مهمة زرع لغم أرضي على جانب الشارع الرئيسي الذي يربط مدينة جوهر بالعاصمة مقديشو.

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وأشار أن قوات الأمن تمكنت من إزالة عدد من الألغام كانت مزروعة في الشارع المذكور.

وأكد المسؤول العسكري، أن القوات الأمنية ستواصل عمليات دحر فلول الإرهابيين من أجل منع حدوث أي عمليات إرهابية.

والشارع الرابط بين مدينتي جوهر ومقديشو، شهد في الآونة الأخيرة حوادث أمنية متفرقة استهدف أغلبها مركبات مسؤولين حكوميين وأمنيين.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد حركة "الشباب"، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.

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