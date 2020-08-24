تونس.. "التيار الديمقراطي" ينتقد طريقة المشيشي في تشكيل الحكومة

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

انتقد حزب "التيار الديمقراطي" التونسي، الإثنين، طريقة رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، في تشكيل حكومته، مؤكدا قراره بعدم منحها الثقة أمام البرلمان.

وذكر بيان صادر عن المجلس الوطني للحزب، أنه "صدم بطريقة المشيشي في تشكيل الحكومة، عبر تبنيه حكومة تكنوقراط غير سياسية".

واعتبر أن رئيس الحكومة المكلف "اعتمد على مشاورات صورية شابها الغموض، وغابت عنها الجدية".

وأردف: "هذا الأمر يشكل استهدافا للتجربة الديمقراطية الناشئة وتغييبا لدور الأحزاب السياسية، التي تمثل النواة الأساسية للأنظمة الديمقراطية، وتعديا على إرادة الناخبين".

وتابع: "الحزب تعامل أول وهلة بإيجابية مع المكلف بتشكيل الحكومة، ومستعد لدعم حكومة تحمل رؤية وطرحا سياسيا قادرا على إنقاذ البلاد بغض النظر عن موقعه داخل الحكومة أو خارجها".

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وأكد أن "الحزب قرر عدم منح الثقة لحكومة المشيشي، متعهدا بممارسة دوره الرقابي في المعارضة البناءة والمسؤولة".

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر واحد، بدأ يوم 26 من الشهر ذاته.



والمشيشي، شخصية مستقلة، ولا ينتمي إلى أي حزب أو قوى سياسية، كما أنه لم يُرشح من قبل أي قوى سياسية ضمن الترشيحات التي طلبها سعيد للمنصب.



وعاشت تونس مؤخرا، أزمة سياسية حادة، نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين، وشبهات تضارب مصالح أجبرت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على الاستقالة.



وشغل المشيشي، منصب وزير الداخلية بحكومة الفخفاخ، في فبراير/ شباط الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.