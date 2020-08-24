شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: لن نسمح بتفكيك الجيش وسنتصدى لكل من يضر بوحدة السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
ونقلت وسائل إعلام محلية سودانية عن البرهان قوله: إن تفكيك القوات المسلحة يضر بوحدة السودان، مشدداً على ضرورة التصدي لكل «المتربصين» بالشعب السوداني وجيشه.
وأضاف رئيس مجلس السيادة الانتقالي في خطاب جماهيري في أم درمان: هناك من يريد أن يسرق ثورة الشباب، ولن نسمح لأحد بأن يسرق جهد الشباب والثورة. الثورة صنعها كل الناس في السودان. لن نسمح باختطاف الثورة.
وشدد البرهان على أن هدف الجيش ومجلس السيادة الانتقالي هو «تحقيق مطالب الثورة»، مؤكداً على المضي قدماً من أجل تحقيق العدالة والحرية للشعب السوداني.
وجدد البرهان التأكيد على تحقيق السلام في كل مناطق السودان، مطالباً الفرقاء السياسيين والأحزاب فتح صفحة جديدة ومدّ أيديهم للسلام من أجل النهوض بالسودان.
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