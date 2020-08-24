مخاوف حيال صحة رئيس الوزراء الياباني تلقي بظلالها على أسهم طوكيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، الاثنين، مستقية الاتجاه من مكاسب نظيراتها الآسيوية، لكن تنامي التكهنات بخصوص صحة رئيس الوزراء، شينزو آبي، نالت من المعنويات.وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 0.28 في المئة ليغلق على 22985.51 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.19 في المئة مسجلاً 1607.13 نقطة.وكانت أحجام التداول هزيلة في ظل الغياب الصيفي للعديد من المتعاملين.ورغم المخاوف حيال صحة آبي، يقول بعض المحللين إن السوق اليابانية لن تتأثر كثيرا في حالة استقالته.وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، المحلل الاستراتيجي لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول: «ببساطة، السياسات الاقتصادية والمالية لن تتغير، بصرف النظر عن من سيخلف (آبي). قد يحدث ارتباك مؤقت، لكن التأثير سيكون محدوداً على الأرجح».وتصدر سهم نينتندو المكاسب بين أكبر 30 سهماً على توبكس بصعوده 4.79 في المئة.

أسواق آسيا

إجمالاً، ارتفعت الأسواق الآسيوية، الاثنين، متتبعة رقماً قياسياً آخر في وول ستريت، حيث بدا أن الولايات المتحدة تخفف من حدة خطابها المناهض للصين، بينما يحول التجار انتباههم إلى اجتماع محافظي البنوك المركزية في وقت لاحق من الأسبوع.

وقادت هونج كونج المكاسب، مدعومة بعملاق التكنولوجيا «تينسينت» بعد تقارير أفادت بأن البيت الأبيض يتطلع إلى طمأنة الشركات الأمريكية أنه لا يزال بإمكانها التعامل مع تطبيق المراسلة «ويتشات» الخاص بالشركة في الصين، على الرغم من الإجراءات الصارمة المفروضة على الخدمة في المنزل.

وأدى قرار دونالد ترامب هذا الشهر بفرض قيود شاملة على «ويتشات»، و«تيك توك»، بسبب مخاوف أمنية، إلى تصعيد التوترات بين القوتين العظميين التي توترت بسبب قضايا مختلفة، بما في ذلك فيروس كورونا، وأزمة هونج كونج.

وساعدت التقارير في دفع مؤشر ناسداك صاحب التكنولوجيا الثقيلة إلى رقم قياسي آخر، الجمعة، بينما وصل مؤشر إس آند بي 500 الأوسع أيضاً إلى مستوى مرتفع جديد.

بورصة هونج كونج

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قادت هونج كونج المكاسب في جميع أنحاء آسيا، حيث صعدت 1.5% مع تشجيع التجار أيضاً على تعهد من المنظم المصرفي الصيني بأنها ستستمر في دعم المدينة كمركز مالي، بعد أن أثيرت مخاوف بعد فرض قانون أمني جديد الشهر الماضي.

وارتفع سهم شانجهاي 0.2%، وزادت سيؤول بأكثر من 1%، بينما كسب كل من سيدني وتايبيه 0.3%. كما كانت كل من مومباي وسنغافورة وويلنجتون وبانكوك في المنطقة الإيجابية أيضاً.

أسواق أوروبا

وفتحت أسواق لندن وباريس وفرانكفورت أبوابها أعلى بأكثر من 1%. وتعززت عمليات الشراء أيضاً بسبب الأخبار التي تفيد بأن ترامب وسّع نطاق استخدام علاج فيروس كورونا باستخدام البلازما من الأشخاص الذين تعافوا من المرض.

وقال ستيفن إينيس من شركة AxiCorp: «ليس علاج «كوفيد-19» الذي يأمله العالم كله، لكنه خطوة إيجابية أخرى لمساعدة المرضى على التعافي وإعادة الوقوف على أقدامهم بشكل أسرع».

وسيراقب المستثمرون أيضاً التجمع الافتراضي لمحافظي البنوك المركزية هذا الأسبوع، على أمل الحصول على بعض التوجيهات بشأن خططهم للسياسة النقدية بعد أن قدموا جداراً من السيولة لدعم الاقتصاد العالمي - وأسواق الأسهم - خلال الأزمة.

وعامل الجذب الرئيسي هو خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي من المقرر أن يتم الخميس.

وقال بين إيمونز من Medley Global Advisors: «سيتم البحث عن مزيد من الوضوح بلا شك من خلال ندوة جاكسون هول هذا الأسبوع».

وقال «في غضون ذلك، نتوقع أن يمضي اجتماع التنفيذ بسلاسة في غضون الأسابيع العديدة المقبلة»، في إشارة إلى مراجعة اتفاقية التجارة بين الصين والولايات المتحدة.

كذلك، يراقب التجار أيضاً واشنطن، حيث يكافح المشرعون الأمريكيون للتوصل إلى اتفاق بشأن حافز جديد للاقتصاد الأمريكي.