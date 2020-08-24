شكرا لقرائتكم خبر عن 23421 إصابة بـ«كورونا» بالبرازيل.. و3948 بالمكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت البرازيل، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 23421 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، و494 حالة وفاة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وطبقاً لبيانات وزارة الصحة، سجلت البرازيل ثلاثة ملايين و605783 حالة إصابة مُنذ ظهور الفيروس في البلاد، في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 114744 حالة.
في المقابل، أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، الأحد، تسجيل 3948 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و226 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 560164 إصابة و60480 وفاة. وقالت الحكومة، إن العدد الفعلي للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من العدد المُعلن.
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