مالي.. اقتراح بتولي عسكري إدارة البلاد لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترح المجلس العسكري الحاكم في مالي، تشكيل هيئة انتقاليّة برئاسة عسكريّ، تتولّى إدارة البلاد لمدّة ثلاث سنوات، كما وافق على عودة الرئيس المخلوع، إبراهيم أبو بكر كيتا إلى منزله، أو سفره إلى الخارج لتلقّي العلاج، وفق مصادر المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا، والانقلابيّين.

وأفاد مصدر في وفد المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا لفرانس برس، بأنّ المجلس العسكري أكد أنه يريد عملية انتقالية مدتها ثلاث سنوات لمراجعة أسس الدولة المالية، وهذه العملية الانتقالية تتولى إدارتها هيئة يرأسها عسكريّ يكون في الوقت نفسه رئيساً للدولة.

وأكد مسؤول في المجلس العسكري لفرانس برس، أنّ العملية الانتقالية مدتها ثلاث سنوات، وستكون برئاسة عسكريّ وحكومة مؤلفة بأغلبيتها من عسكريين، وكانت النقاشات بين وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) والعسكريين الانقلابيين تواصلت، الأحد، في باماكو لليوم الثاني، وتناولت مصير الرئيس المخلوع، إبراهيم بوبكر كيتا.

وأكد الرئيس النيجيري السابق، جودلاك جوناثان، الذي يتقدم الوفد المكلف، الأحد، ضمان العودة الفورية للنظام الدستوري، قائلاً: الأمور تجري على ما يرام. بينما قال عضو في الوفد طلب عدم ذكر اسمه لفرانس برس: منذ ساعات، تناقش اللجنة العسكرية مع وفد (ايكواس) مصير الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، والعودة إلى نظام دستوري عادي.

والتقى عدد من أعضاء وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، السبت، الرئيس الذي أعلن، الثلاثاء، استقالته، ويحتجزه الانقلابيون. وأكد جوناثان: قابلنا الرئيس كيتا، مضيفاً: الوضع على ما يرام. من جهته، شدد رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، جان كلود كاسي برو، على الرغبة في المضي قدماً لدى العسكريين وحرص دول غرب إفريقيا على إيجاد حلّ يرضي الماليين في المقام الأول، ويصب في مصلحة كل دول المنطقة، متابعاً: نأمل أن ننهي كل شيء بحلول الاثنين.

ورغم إدانته من طرف المجتمع الدولي، لم يلق الانقلاب معارضة تذكر في باماكو. واستأنف الماليون أنشطتهم غداة الانقلاب، وواصل التلفزيون الرسمي «أو إر تي إم» بثّ برامجه العادية، ووعد العسكريون الذين استولوا على الحكم بإجراء «انتقال سياسي»، واستقبلهم الآلاف، الجمعة، بحفاوة في وسط باماكو. وعزا العسكريون خطوتهم إلى انعدام الأمن الذي يسود البلاد، وافتقار الجيش إلى إمكانات.