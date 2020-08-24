أمريكا تقر استخدام بلازما المتعافين.. والصين بلا إصابات محلية لليوم الثامن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، المصادقة على استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا ، لعلاج المصابين بالوباء الذي أدى إلى أكثر من 176 ألف وفاة في الولايات المتحدة.

وقبل دقائق فقط، من المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي، سبقته إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية «إف دي إيه» بالإعلان عن المصادقة العاجلة التي تندرج ضمن اختصاصها، وليس ضمن اختصاص رئيس الدولة، ويأتي القرار في توقيت يواجه فيه ترامب ضغوطاً هائلة لكبح تفشي الوباء الذي عرقل دوران عجلة أكبر اقتصاد في العالم، وألقى بظلاله على احتمالات فوزه بولاية رئاسية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعدما كانت تبدو واعدة.

ووصف ترامب الإعلان بأنه «اختراق تاريخي» على مسار علاج كوفيد-19، من شأنه «إنقاذ عدد كبير من الأرواح»، فيما أشار وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، إلى أن النتائج الأولية تبيّن أن معدّل البقاء على قيد الحياة أعلى بنسبة 35% لدى المصابين الذين تلقوا هذا العلاج.

بينما يقول المتخصص في الأمراض الرئوية في مستشفى لينوكس هيل في مدينة نيويورك، لين هوروفيتس: إنّ بلازما المتعافين مفيدة على الأرجح، على الرغم من أن هذا الأمر غير مثبت بتجارب سريرية، لكنه ليس علاجاً إنقاذيا لمرضى مصابين بعوارض حادة. وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن أكثر من 70 ألف مصاب بالوباء في الولايات المتحدة تلقوا هذا العلاج.

في سياق متصل، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الاثنين، إنها سجلت 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، يوم 23 أغسطس/ آب الجاري، ارتفاعاً من 12 إصابة في اليوم السابق. وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولليوم الثامن على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية.

وسجلت الصين أيضاً 27 حالة حاملة للفيروس لكنها خالية من الأعراض ارتفاعاً من 15 في اليوم السابق، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 84967، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.