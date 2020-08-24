711 إصابة بـ«كورونا» بألمانيا.. و15 بفيكتوريا الأسترالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 711 حالة إلى 233575 في المجمل، وسجل المعهد ثلاث حالات وفيات جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي لضحايا الوباء إلى 9272.

وفي سياق متصل، أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية، الاثنين، تسجيل 15 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و116 حالة إصابة، في أقل زيادة يومية للإصابات الجديدة خلال سبعة أسابيع.

وشهدت فيكتوريا، وهي ثاني أكبر ولاية أسترالية تعداداً للسكان، ارتفاع عدد الإصابات خلال الأسابيع الماضية في ملبورن عاصمة الولاية، وأكبر مدنها، لكن العدد تراجع في الأيام الأخيرة، بعد إعلان إجراءات عزل عام مشددة. وكانت الولاية أعلنت، الأحد، تسجيل 17 وفاة، و208 حالات إصابة جديدة.