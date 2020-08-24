شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قتلى وعشرات الجرحى بتفجيرين متزامنين في الفلبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل 10 أشخاص على الأقل، وأصيب العشرات بجروح، العديد منهم جنود وعناصر شرطة، في تفجير مزدوج، الاثنين، وقع على جزيرة في جنوب الفلبين تعد معقلاً للإرهابيين، وفق ما أفاد مسؤولون.

وقع الهجوم في جولو في منطقة سولو ذات الأغلبية المسلمة، وحيث تقاتل قوات الأمن جماعة «أبو سياف» الإرهابية، مُنذ زمن طويل. وأفاد اللفتنانت جنرال، كورليتو فينلوان، للصحفيين بأن خمسة من القتلى، و16 جريحاً، هم جنود.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10 قتلى وعشرات الجرحى بتفجيرين متزامنين في الفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.