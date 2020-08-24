شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تلزم «فيسبوك» بدفع 104 ملايين يورو متأخرات ضريبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت مجلة كابيتال المالية الفرنسية على موقعها الإلكتروني، بأن «فيسبوك فرنسا» قبلت دفع أكثر من 100 مليون يورو كضرائب، بما في ذلك غرامة مالية، تتعلق بسنوات محاسبية قبل عام 2018.

وفيما قالت وزارة المالية الفرنسية إنها لا تستطيع التعليق على قضايا ضريبية فردية، أفادت كابيتال بأنها اطلعت على وثائق تظهر أن« فيسبوك» تلقت أوامر بدفع 104 ملايين يورو، بما في ذلك غرامة قدرها 22 مليون يورو. (رويترز)

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