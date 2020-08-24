اخبار الخليج

انقطاع الكهرباء في كل أنحاء سوريا إثر انفجار خط الغاز العربي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء في كل أنحاء سوريا إثر انفجار خط الغاز العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية، «سانا»، عن وزيرين في الحكومة قولهما، الاثنين، إنّ انفجاراً في خطّ الغاز العربي قد أدّى إلى انقطاع الكهرباء في كلّ أنحاء سوريا.
ونقلت «سانا» عن وزير الكهرباء قوله: إنّ انفجاراً في خطّ الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق قد أدّى إلى انقطاع الكهرباء في البلاد. من جهته، أشار وزير النفط والثروة المعدنية إلى أنّ الخط الرئيسي المغذّي للمنطقة الجنوبيّة تعرّض لانفجار قد يكون ناجماً عن عمل إرهابي، ما أدّى إلى انقطاع الكهرباء في كلّ سوريا، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.
وفي وقت لاحق، قال وزير الكهرباء، إنه تمت إعادة إقلاع بعض محطات الكهرباء وتزويد المنشآت الحيوية بالكهرباء وعودة الكهرباء إلى عدد من المحافظات بشكل جزئي وتدريجي. ونشرت «سانا» صوراً لما قالت إنّه انفجار خط الغاز العربي في ريف دمشق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انقطاع الكهرباء في كل أنحاء سوريا إثر انفجار خط الغاز العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا