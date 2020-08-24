شكرا لقرائتكم خبر عن بعدما أطلقت الشرطة النار على رجل أسود.. حظر تجول بمدينة أمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اندلعت احتجاجات في ولاية ويسكونسن الأمريكية، عقب إطلاق الشرطة النار على رجل أسود، ذكرت تقارير أنه لم يكن مسلحاً، الأمر الذي دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في مدينة كينوشا.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل نقل إلى مستشفى، مساء الأحد، في حالة خطيرة بعدما أطلقت الشرطة النار عليه عدة مرات مما أسفر عن تجمع حشود في موقع الحادث. ووقع الحادث في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي في كينوشا خلال تعامل الشرطة مع «حادث محلي».
ولم تقدم الشرطة تفاصيل بشأن سبب إطلاق النار، لكنها قالت، إن وزارة العدل في الولاية ستحقق في الواقعة.
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