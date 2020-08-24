عبدالله بن زايد ونظيره الأفغاني يبحثان العلاقات الثنائية وجهود احتواء «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال مرئي مع وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية المكلف، محمد حنيف أتمر، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في المجالات كافة، ومنها التعليمية والصحية.

وتطرق الجانبان إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والأمن والتنمية في جميع أنحاء أفغانستان. وتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال المرئي، بالتهنئة إلى محمد حنيف أتمر بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده الذي يوافق 19 أغسطس/ آب من كل عام، معرباً عن تمنياته لجمهورية أفغانستان والشعب الأفغاني بالاستقرار، والأمن، والرخاء.

وأكد سموه ووزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية المكلف، على العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، وقيادتهما، والجهود المستمرة لدعم هذه العلاقات وتطويرها، بما يحقق مصالحهما المشتركة وتطلعات شعبيهما إلى التقدم والتنمية والازدهار.

واستعرض الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد، وجهود البلدين لاحتواء تداعياته وأهمية التعاون والتنسيق القائم بينهما في هذا الصدد، كذلك دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض. وأثنى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على تعاون الجالية الأفغانية المقيمة في الدولة والتزامها بالتدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها في مواجهة تداعيات «كوفيد-19».

من جانبه، أشاد محمد حنيف أتمر، بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، مثمناً الدعم الذي قدمته دولة الإمارات لبلاده لمساعدتها على تجاوز تداعيات جائحة «كوفيد-19».