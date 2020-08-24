«الإمارات دبي الوطني ريت» تتحوط على تسهيلات بقيمة 400 مليون درهم مع بنك المشرق

نفذت شركة الإمارات دبي الوطني ريت، صندوق الاستثمار العقاري الذي تديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، مقايضة لمعدل الأرباح متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك المشرق. وتشمل المقايضة تسهيلات بمبلغ 400 مليون درهم تغطي 56% من إجمالي الديون المستحقة على صندوق الاستثمار العقاري. كما ستحدد الاتفاقية السعر المتغير لسعر الفائدة المعروض بين بنوك دولة الإمارات (إيبور) لمدة عامين، تبدأ في يونيو/ حزيران 2021 وتنتهي في يونيو 2023.

وفي ضوء جائحة فيروس كورونا المستجد، وتقلبات سوق العقار، تُركز إدارة شركة الإمارات دبي الوطني ريت على تخفيف التأثير السلبي في أعمال الشركة، من خلال تقليل التكاليف والحفاظ على مستويات منخفضة منها. وتعتبر تكاليف التمويل لدى الصندوق من أكبر المصروفات لديه، حيث بلغت نسبة الكلفة 47% من إجمالي المصروفات كما في 31 مارس/ آذار 2020. فمن خلال تثبيت إيبور بهذه المعدلات المنخفضة، تعتزم الشركة الاستفادة من انخفاض تكاليف التمويل للسنوات الثلاث المقبلة على جزء كبير من منشآتها، وبالتالي تحسين الربحية.

وقال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «تتركز أولويتنا لهذا العام على إدارة تخفيض التكاليف والحفاظ عليها عند المستويات المثلى، وقد تم تحقيق ذلك في عدد من المجالات منها محفظتنا للعقارات وعلى مستوى الصندوق، وبالأخص بعد أن أعلنا في وقت سابق من هذا العام عن تخفيض رسوم الإدارة، وخصم مكافآت مجلس الإدارة وأعضاء لجانه. ونظراً لبيئة أسعار الفائدة المنخفضة، لدينا فرصة قوية في الفترة القادمة لخفض تكاليف التمويل، التي تعد أكبر نفقات شركة الإمارات دبي الوطني ريت. لذلك انتهزنا هذه الفرصة من خلال الاتفاق على مقايضة سعر الربح مع بنك المشرق، الذي سيعمل على التحوط على أكثر من نصف إجمالي ديوننا المستحقة حتى يونيو/ حزيران 2023».

من جهته، قال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق: يسر المشرق أن يزود شركة الإمارات دبي الوطني ريت بهذا الحل المخصص، فنحن لا نزال ملتزمين بشدة بدعم عملائنا بالمتطلبات التمويلية المتنوعة التي يحتاجون إلها، لا سيما خلال هذه الفترة الصعبة. تؤكد هذه الصفقة من جديد قدرتنا على تقديم حلول مبتكرة لإدارة المخاطر، خاصة فيما بتعلق باحتياجات عملائنا، وأن نقدم لهم إمكانية التخفيف والتحوط من مخاطر معينة، فضلاً عن توفير قدراً أكبر من اليقين».

وأعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت في يونيو/ حزيران 2020 عن تخفيض الرسوم الإدارية بمقدار 20 نقطة أساس، ما يعادل تخفيضاً بنسبة 13% في إجمالي رسوم الإدارة (بحد أقصى 25% من رسوم العام السابق)، لمدة 6 أشهر اعتباراً من 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020. ووافق مجلس الإدارة واللجان على خصم 13% من المكافآت عن الفترة نفسها، بدعم من المساهمين في كلتا المبادرتين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الافتراضي، والذي استضيف في الأول من يوليو/ تموز. كما بلغ إجمالي توزيعات الأرباح المستحقة للمساهمين للسنة المنتهية في 31 مارس 2020 ما قيمته 10 آلاف دولار، أي ما يعادل عائد أرباح سنوي بنسبة 4.35% من صافي قيمة الأصول الموزعة، و11.2% من سعر سهم الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن الدخل الشامل والإشغال في محفظة شركة الإمارات دبي الوطني ريت المكونة من 11 عقاراً في جميع أنحاء دبي بقي بحالة جيدة نسبياً، حيث قدمت الإدارة مجموعة من الحلول لدعم المستأجرين الذين عانوا ضوائق مالية بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.