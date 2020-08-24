الإمارات أكبر سوق للتأمين على الحياة خليجياً بـ8 مليارات دولار

عقدت «نور للتكافل» التابعة لـ«دار التكافل»، اتفاق شراكة استراتيجية مع مصرف عجمان. وبموجب الشراكة، فإن محفظة مصرف عجمان سوف تشهد إضافة مجموعة من الحلول التي ترقى إلى مستويات عالمية، ما يضمن له تلبية متطلبات التأمين التكافلي الأساسية لعملائه.

وسوف تمكّن هذه الشراكة الآن، عملاء المصرف الذين لديهم التزامات مالية، من الحصول على مجموعة شاملة من حلول الادخار التكافلي على غرار خطط تعليم أطفالهم، وتكلفة الزواج، أو خطط التقاعد المستقبلية. كما سوف يتم منح هؤلاء العملاء ضمانات حماية مالية لأسرهم في حال وقوع حوادث غير متوقعة. وسوف تتلقى الشركات وموظفوها أيضاً، حلول تأمين على الحياة كجزء من هذا الاتفاق، من أجل تحسين رضا العملاء بشكل عام، إضافة إلى رفع معدلات الاحتفاظ بهم.

وقال راجيش سيثي، الرئيس التنفيذي لشركة «نور للتكافل»: «إن الشراكة مع مصرف عجمان تشكل مزيجاً قوياً من الأعمال التجارية الطموحة والأفكار المتماثلة. وبما أن الإمارات العربية المتحدة تشكل أكبر سوق للتأمين على الحياة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بإجمالي أقساط تأمين تبلغ نحو 8 مليارات دولار، فإن نشر حلول التأمين التكافلي عبر شبكة المصرف، سوف يؤدي بكل بساطة إلى تطوير هذا القطاع ويسهم في نموه بشكل متين».

وأضاف: «أعتقد أن هنالك الكثير من الإمكانات المتاحة غير المستكشفة لغاية الآن في هذا المجال، ومن خلال هذا التعاون، نحن نسير في الاتجاه الصحيح من أجل زيادة أثرنا التجاري في العملاء، مع ترسيخ وجود قوي في قطاع التأمين الإسلامي والمصارف».

من جهته، أكد محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «من المهم الآن، وأكثر من أي وقت مضى، أن يكون لدينا إدارة فعّالة لعمليات الإنفاق ضمن بيئة آمنة مع التركيز على المستقبل. ومن هذا المنطلق، يسعدنا أن نتعاون مع نور للتكافل من أجل تزويد عملائنا بحلول مدروسة تلبي احتياجاتهم المتنامية كافة، مع التأكيد على استمرارنا في ابتكار وتوسيع نطاق عروضنا في مصرف عجمان». وتابع: «ومن خلال هذا التحالف المتميز، فإننا نجمع بين خبرة نور للتكافل وشبكتنا الواسعة التي سوف تسمح لنا بدورها المحافظة على ميزة تنافسية في السوق من خلال تقديم أفضل الحلول المتكاملة والفعّالة التي تحقق قيمة أكبر لعملائنا».

وسوف تؤدي هذه الشراكة بين «نور للتكافل» ومصرف عجمان إلى زيادة النطاق العام لخدمات التأمين التكافلي على الحياة ومنتجات الادخار والاستثمار عبر القطاعات المتنوعة لمصرف عجمان، (إدارة الثروات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجزئة). ومن خلال هذه الشراكة أيضاً، سوف تتيح قاعدة بيانات العملاء الجديدة والحالية الوصول إلى مجموعة من العروض الجديدة عبر كل فئة من فئات المنتجات والاستفادة منها. وسوف يستعين مصرف عجمان بأخصائيين مدربين في مجال التأمين الإسلامي يتمتعون بمؤهلات عالية من أجل توجيه العملاء خلال إجراء عمليات الحلول التكافلية.