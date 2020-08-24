«أم المؤمنين» تنظم«المرأة نحو الخمسين» غداً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم جمعية أم المؤمنين في عجمان غداً الثلاثاء، المنتدى الافتراضي «المرأة.. نحو الخمسين» برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان رئيسة الجمعية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية احتفاء بيوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام، على أن يكون شعار هذا العام «التخطيط للخمسين - المرأة سند للوطن».

وقالت أسماء شهداد المدير التنفيذي للجمعية إن المنتدى يستضيف نخبة من الشخصيات الوطنية الهامة من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة استشراف مستقبل التشريعات الخاصة بالمرأة في الخمسين عاماً المقبلة. (وام)

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