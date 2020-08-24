المبعوث الأمريكي يكشف "المتهم الأول" في الهجوم على خط الغاز العربي في سوريا

وقال جيفري للصحفيين في جنيف في مستهل محادثات ترعاها الأمم المتحدة للجنة الدستورية السورية: "ما زلنا ندرس الأمر. لكن من شبه المؤكد أنه هجوم لتنظيم داعش الإرهابي"، وذلك حسب وكالة "رويترز".
وبدأ التيار الكهربائي بالتدفق تدريجيا من محطات التوليد إلى المحافظات والمدن السورية، عقب إصلاح الأضرار التي خلفها التفجير الإرهابي الذي استهدف فجر اليوم خط الغاز العربي بين منطقتي الضمير وعدرا شمال شرق دمشق.
وأفادت وسائل إعلام سورية، فجر اليوم، بوقوع انفجار في خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق. وقال وزير الكهرباء، محمد زهير خربوطلي، إن انفجارا وقع في خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سوريا.
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