وزير خارجية بريطانيا يلتقي نتنياهو وعباس ويصف قرار الإمارات بـ"اللحظة المهمة"

وقال راب، في بيان، اليوم الاثنين: "لا تزال المملكة المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل واستقرارها، وكان الإعلان مؤخرا عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات لحظة مهمة للمنطقة"، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية بين إسرائيل والإمارات على إقامة علاقات كاملة، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأضاف راب، "تعليق إسرائيل لضم أراض هو خطوة أساسية نحو تعزيز السلام في الشرق الأوسط. من المهم البناء على هذه الديناميكية الجديدة، وفي النهاية لا يمكن التفاوض على حل الدولتين اللازم لضمان تحقيق سلام دائم إلا بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

وكانت القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، عقدت اجتماعا بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، وبحضور فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

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وأدانت القيادة في بيانها الختامي عقب الاجتماع ما قامت به الإمارات من تطبيع مع إسرائيل ودعتها للتراجع عن ما وصفته بالخطأ التاريخي. وأكد البيان الختامي على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي وحدها صاحبة الحق بالحديث باسمه.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".