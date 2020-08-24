وقال البرهان، خلال تصريحات بمنطقة وادي سيدنا العسكرية: "يريد الفاشلون أن يعلقوا إخفاقاتهم على مؤسسات الجيش"، موضحا أن "سوء التخطيط والإدارة سبب الأزمة الحالية"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأكد أن "هناك من يريد اختطاف الثورة من الشباب"، قائلا: "عرضنا على الحكومة كل المساعدة، ولكن لم يفعلوا شيئا"، مضيفا أن "هناك جهات تصنع الأزمات للإيقاع بين الجيش والشعب".
وتعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، "بالوقوف مع الشعب السوداني وإفشال محاولات ضرب جيشنا"، مؤكدا أن "هناك جهات تصنع الأزمات للإيقاع بين الجيش والشعب". وأشار إلى أن "الفاشلين يريدون أن يعلقوا إخفاقاتهم على مؤسسات الجيش"، مشددا على أن "هناك من يريد اختطاف الثورة من الشباب".
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يحذر من مؤامرة لتفكيك الجيش ويكشف "حملات منظمة لتفتيت السودان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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