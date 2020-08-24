مصدر: خفر السواحل الكويتي يصادر زوارق عراقية في المياه الإقليمية

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وأضاف عيسى في بيان، "ندين الاعتداءات المتكررة على الصيادين العراقيين في مياه الخليج وسط صمت الحكومة العراقية".
وشهدت العلاقات الكويتية - العراقية تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية زخماً يدفعها قدماً إلى الأمام، وتوج في الفترة الأخيرة بزيارات متبادلة بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين.
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