شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعتقل 5 من إرهابيى داعش بنينوى شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الاثنين إلقاء القبض على 5 من إرهابيي تنظيم داعش، في محافظة نينوي شمالي البلاد، وذكرت الوكالة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن الإرهابيين اعترفوا، خلال التحقيقات الأولية، بانتمائهم لتنظيم داعش ومشاركتهم في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين. وأضافت أنه عثر على وكرين تابعين للتنظيم في "جزيرة البعاج"، لافتة إلى أنه جرى هدم الوكرين من قبل الجهد الهندسي.

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