شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدين العام للأردن 6.4% فى 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إجمالى الدين العام المستحق على الأردن، في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 6.4 بالمئة إلى 32.01 مليار دينار (45.1 مليار دولار) مقارنة مع 30.07 مليار دينار في نهاية 2019.
وأظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليوم الاثنين، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية مايو أيار بلغ 19.27 مليار دينار والدين الخارجي 12.74 مليار دينار.
تبلغ نسبة الدين العام الأردني 101 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
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