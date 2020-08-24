شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سبق: حفل مختلط يثير الغضب بالسعودية ومطالبات بضبط المشاركين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار مقطع فيديو لمجموعة من الشباب بملابس البحر في حفل مختلط وهم يرقصون علي أحد الشواطئ في منطقة الخُبر في السعودية، الغضب بين السعوديين الذين أستنكروا مثل هذه الحفلات الغير معتادة فى المملكة، إضافة إلى عدم أحترام إجراءات التباعد الإجتماعي التي فرضتها الدولة لعدم انتقال العدوي بفيروس كورونا.

وقال سعوديون، إن الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو من الجالية اللبنانية، مؤكدين ذلك من خلال الأغاني الوطنية اللبنانية، ورفع أحدهم العلم اللبناني خلال الحفل، معبرين عن استيائهم الشديد عبر هاشتاج :"#لبنانيين_يتعرون_في_الخبر" والذى تصدر موقع تويتر فى السعودية.



صورة من الحفل

ونشرت صحيفة سبق المملكة على حسابها الرسمي في موقع تويتر قائلة: "فيديو متداول لمجموعة من النساء والرجال من أحد الجنسيات العربية يخالفون قيم المجتمع وأنظمة الذوق العام بإحدى الشواطئ، ومغردون يطالبون بالقبض عليهم".

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وأثار المقطع ردود فعل غاضبة فى المملكة، وطالب المستخدمون بفتح تحقيق في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عن الحفل، وتساءلوا عن الالتزام بالإجراءات الصادرة عن وزارة الصحة السعودية في ظل تفشي فيروس كورونا، فكتب أحد المغردين :"يا غريب كن أديب، نتمنى من جهاتنا الحكومية ذات العلاقة محاسبة هؤلاء حساب عسير فما حصل منهم هو تجاوز على الدينوتجاوز على عاداتنا وتقاليدنا و تجاوز على تنبيهات وزارة الصحة"، فيما قال أخر :"ما عندهم احساس بما تمر به لبنان الشقيقة، لابد من محاسبتهم حسابا عسيرا لما ارتكبوه في أرض الحرمين الشريفين".