شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة: الإطاحة بمواطنيْن امتهنا سرقة أجهزة المحاسبة بالمطاعم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، من ضبط مواطنين لتورطهما بارتكاب 6 جرائم سرقة.

من جانبه، صرّح الرائد محمد الغامدي المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة ممثله بإدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة تمكنت، بفضل الله، من القبض على مواطنين اثنين في العقد الثالث من العمر، وذلك لتورطهما بارتكاب 6 جرائم سرقة لأجهزة المحاسبة في عدد من المطاعم والمحلات.

وأضاف الرائد الغامدي، أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.