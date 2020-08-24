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ما حكم رفع «السبابة» أثناء التشهد في الصلاة؟.. الشيخ «المنيع» يوضح (فيديو)

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هاشم هاشم 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير.

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، حكم رفع السبابة أثناء التشهد في الصلاة.

وقال المنيع في لقاء مع برنامج “يستفتونك” على قناة ” الرسالة” الفضائية، أن رفع السبابة هو إشارة لوحدانية الله عز وجل.

وأضاف أنه من المستحب رفع السبابة عندما يقول المصلي: “أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله”.

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وتابع أن هناك فرق من أهل العلم قالت أنه من المستحب رفع السبابة عند نطق المصلي لفظ الجلالة في التشهد.

وأكد أن بعض المصلين يعبث بالسبابة في التشهد فيرفعها ويخفضها في حركات متتابعات، وأن مثل هذه الحركات لها تأثير على صحة الصلاة.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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