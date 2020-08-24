ونقل موقع "مصراوي" عن هيكل ملامح خطة إصلاح منظومة الإعلام، والتي قدمها للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتطرق هيكل إلى انتقاد بعض المواطنين للمشهد الإعلامي، قائلا: "الناس عندهم حق يزعلوا من الإعلام"، مشددا على ضرورة أن يكون هناك اختلاف في المحتوى الإعلامي بهدف تحقيق المنافسة.
وقال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن من اختصاصاته إيجاد إعلام قادر على مواجهة الأزمات، موضحا أن التعامل مع الأزمات يمر بـ 3 مراحل وهي قبل ومع وبعد الأزمة.
وأكد، أن الدولة تعاملت بحرفية في مواجهة السيول الماضية، وكذلك في مواجهة أزمة كورونا، حيث تم تشكيل لجنة خاصة بإدارة الأزمة، كانت تتخذ القرارات في إطار حماية المواطن والاقتصاد.
وكان الدكتور أسامة هيكل، قد كشف، الشهر الماضي، عن كواليس إصابته بفيروس "كورونا" المستجد بعد شفائه منه.
وعن الأعراض التي شعر بها خلال فترة المرض، قال هيكل في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث" المصرية، أنه كان يشعر بتكسير شديد في العظام وارتفاع في درجة حرارته إضافة إلى السعال وغيرها من الأعراض.
كانت هذه تفاصيل خبر "استبعاد غير المتخصصين"... وزير الإعلام المصري يكشف عن خطة إصلاح المنظومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.