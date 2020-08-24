وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن الانفجار ناجم عن إرهابي فجر نفسه وذلك بعد محاصرة القوى الأمنية له في أحد المخيمات في عكار شمالي لبنان.
وبحسب الوكالة داهمت قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في بيروت، في وقت مبكر من صباح اليوم، غرفة معزولة لأحد النازحين السوريين في محلة العامرية - والبيرة، وذلك على خلفية جريمة كفتون الكورة. وأفيد أن المطلوب واجه القوة، ما اضطرها إلى التعامل معه بالنار، حيث سمع إثر ذلك دوي انفجار.
ولا يزال هناك تكتم كبير على هوية الشخص الذي أضحى قتيلا، وما اذا كان ثمة مطلوبين آخرين قد تم توقيفهم خلال المداهمة، بانتظار تقرير قوى الأمن الداخلي لايضاح صورة وحقيقة ما حصل.
كانت هذه تفاصيل خبر إرهابي يفجر نفسه خلال محاصرة القوى الأمنية له في عكار شمالي لبنان... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.