إرهابي يفجر نفسه خلال محاصرة القوى الأمنية له في عكار شمالي لبنان... فيديو

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن الانفجار ناجم عن إرهابي فجر نفسه وذلك بعد محاصرة القوى الأمنية له في أحد المخيمات في عكار شمالي لبنان.

وبحسب الوكالة داهمت قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في بيروت، في وقت مبكر من صباح اليوم، غرفة معزولة لأحد النازحين السوريين في محلة العامرية - والبيرة، وذلك على خلفية جريمة كفتون الكورة. وأفيد أن المطلوب واجه القوة، ما اضطرها إلى التعامل معه بالنار، حيث سمع إثر ذلك دوي انفجار.

ولا يزال هناك تكتم كبير على هوية الشخص الذي أضحى قتيلا، وما اذا كان ثمة مطلوبين آخرين قد تم توقيفهم خلال المداهمة، بانتظار تقرير قوى الأمن الداخلي لايضاح صورة وحقيقة ما حصل.