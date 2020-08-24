قرقاش يكشف عن زيارة أطاحت بـ"الحاجز النفسي" في المنطقة ويتحدث عن إسرائيل

وأضاف قرقاش، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "زيارة البابا في 2019 أطاحت بحاجز نفسي في المنطقة وقرارات رائدة كتبني الطاقة النووية واستكشاف المريخ كلها توجهات مدركة لوقع القرارات الاستراتيجية التحولية والفرص التي تخلقها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".