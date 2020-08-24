تراجع أسعار الذهب في مصر

وقالت صحيفة "الوطن" إن هذا التراجع يأتي عقب استقرار دام يومين على التوالي في البورصات العالمية وأسواق المال، إذ سجّل عيار 24 قيمة 990 جنيهًا مقابل 995 جنيهًا أمس، فيما يباع عيار 21 بـ866 جنيهًا.
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في سياق آخر، أعلن البنك المركزي المصري، أمس الأحد 23 أغسطس/آب، طرح أذون خزانة جديدة بقيمة 20.5 مليار جنيه مصري.
وأوضح البنك المركزي المصري، وفقا لما تم نشره في صحيفة "الشروق" المصرية، أن تلك الأذون، تمت بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.
وأضاف المركزي، أن قيمة الطرح الأول بلغت 9.5 مليار جنيه لأجل استحقاق 182 يوما، والطرح الثاني بقيمة 11 مليار جنيه لأجل استحقاق 357 يوما.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
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