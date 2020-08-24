العراق... 3 هزات أرضية تضرب السليمانية

وقالت وزارة النقل العراقية، اليوم الاثنين، إن المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية سجلت ثلاث هزات أرضية في قضاء كلار بمحافظة السليمانية، حسبما نقلت السومرية.
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وأضاف البيان، أن "الهزة الثالثة بلغت قوتها (3.7) درجة على مقياس ريختر عند الساعة (11:00:32) مساءً بالتوقيت المحلي، وتبعد (16) كم شمال شرق قضاء كلار في محافظة السليمانية وتم الشعور بها من قبل المواطنين".
ودعا البيان المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".
وكانت إيران قد أعلنت، شهر يوليو/تموز، الماضي عن تسجيل زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة في غرب إيران متاخمة للحدود العراقية.
وقالت المؤسسة الجيوفيزيائية التابعة لجامعة طهران، إن مركز الزلزال كان على مسافة 19 كم من مدينة قصر شيرين وعلى عمق 9 كم من سطح الأرض.
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